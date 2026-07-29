Звонки, фейки, слитые данные: юрист объяснил, с чего начинается сталкинг и когда пора в полицию

Юрист по гражданско-правовым вопросам Артем Каграманов в беседе с « Москвой 24 » рассказал, как действовать при первых признаках сталкинга. По его словам, навязчивое преследование не ограничивается слежкой — оно включает постоянные звонки, сообщения, создание фейковых аккаунтов и публикацию личных данных. При столкновении с такой ситуацией необходимо как можно быстрее фиксировать все доказательства, ограничить контакты, предупредить близких и оценить риск для безопасности.

Эксперт подчеркнул, что при продолжающемся преследовании следует обратиться в полицию, подробно изложив все, что известно о преследователе, и приложив переписки, фотографии, видеозаписи и другие материалы. В России сталкинг сейчас квалифицируется по отдельным статьям УК и КоАП, и в зависимости от обстоятельств виновному может грозить административный штраф или до четырех лет лишения свободы.