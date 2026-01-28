Звуковой образ проекта: PIONEER и Radio Monte Carlo представят совместную интернет-радиостанцию

Радиостанция Radio Monte Carlo и девелоперская компания PIONEER объявили о стратегическом партнерстве, результатом которого станет запуск первой в России цифровой радиостанции Pioneer x Monte Carlo. Проект, старт которого запланирован на январь 2026 года, нацелен на создание уникального звукового образа для премиальной аудитории девелопера.

Специально сформированный плейлист из более чем 500 композиций и авторские джинглы, созданные командой Radio Monte Carlo, будут звучать в офисах продаж PIONEER, формируя определенную атмосферу и усиливая восприятие бренда. Параллельно контент будет доступен на цифровых ресурсах радиостанции — сайте и в приложении, что расширяет аудиторию проекта.

Как отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, проект использует аналитические возможности Emotional Big Data, позволяя соотносить настроение аудитории с экономическими решениями. Этот подход направлен на повышение эффективности коммуникации с потенциальными покупателями на ключевой точке контакта — в офисах продаж. Для девелопера это инструмент дифференциации на конкурентном рынке, позволяющий не просто демонстрировать объекты, но и создавать целостный эмоциональный опыт, связанный с ценностями бренда.

По словам директора по маркетингу PIONEER Ирины Прониной, партнерство является частью стратегии по укреплению эмоциональной связи с клиентами и занятию уникальной рыночной позиции. Проект демонстрирует тренд на конвергенцию отраслей, где медиаресурсы становятся платформой для создания кастомизированного контента в интересах бизнеса из других секторов.

Запуск цифровой радиостанции Pioneer x Monte Carlo станет тестовым кейсом, результаты которого могут определить новые стандарты в коммуникациях на рынке премиальной недвижимости.