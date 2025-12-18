Онищенко предупредил, когда ждать пика заболеваемости гриппом в России

По словам академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, верхний порог заболеваемости гриппом в Российской Федерации придётся на январь-февраль 2026 года. Об этом он поведал в интервью РИА Новости.

Онищенко заявил, что на данный момент в стране еще не зафиксирован максимальный уровень заболеваемости гриппом. Тем не менее, в ближайшее время возможно массовое распространение инфекции в отдельных регионах.

«Пика еще нет, он еще не достигнут… После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост (заболеваемости — прим. ред.) придется у нас уже на январь, февраль», — сказал Онищенко.

В свою очередь, как напоминает агентство, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова накануне сообщила, что в стране наблюдается рост заболеваемости гриппом, и эпидпорог превышен в 17 регионах России.

