Россиянам объяснили разницу между пневмонией и ОРВИ

Простуда (ОРВИ) развивается у человека постепенно, в отличие от пневмонии. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

По ее словам, во время простуды сначала появляются насморк и першение в горле. Затем к ним присоединяется сухой кашель, общая слабость и повышение температуры тела, но обычно не выше 38 градусов.

Специалист подчеркнула, что симптомы достигают пика в первые 2-3 дня, а полностью проходят в течение 5-7 дней.

«В отличие от ОРВИ, пневмония характеризуется острейшим началом: температура часто превышает 39 градусов, кашель становится влажным с гнойной мокротой, появляется одышка даже в покое, боль в груди при дыхании, выраженная интоксикация (озноб, потливость, слабость)», — рассказала Серебрякова.

Если не начать лечение пневмонии вовремя, подчеркнула врач, возрастает риск серьезных осложнений. Среди них — воспаление плевры (плеврит), образование гнойника в легком (абсцесс), развитие дыхательной недостаточности и заражение крови (сепсис).

Ранее биолог и вирусолог Петр Чумаков предупредил об опасности гонконгского штамма