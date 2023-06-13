Академик Онищенко прокомментировал американские исследования препарата от рассеянного склероза
Фото: [©Геннадий Онищенко/РИА Новости]
Американские ученые доказали, что лекарственный препарат «Клемастин» имеет способность улучшать состояние ЦНС у людей с рассеянным склерозом. По словам экс-главного санитарного врача РФ, академика РАН Геннадия Онищенко, любое положительное изменение в данном направлении будет весьма хорошей новостью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что полностью излечить такое заболевание невозможно, но исследование доказало, что эффект будет, хотя на данный момент пока непонятно, из чего состоит и как разработан препарат, к тому же в заявлениях американских исследователей имеются противоречия.
Академик РАН подчеркнул, что любой успех в данном направлении заслуживает одобрения.