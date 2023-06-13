Академик Онищенко прокомментировал американские исследования препарата от рассеянного склероза

Американские ученые доказали, что лекарственный препарат «Клемастин» имеет способность улучшать состояние ЦНС у людей с рассеянным склерозом. По словам экс-главного санитарного врача РФ, академика РАН Геннадия Онищенко, любое положительное изменение в данном направлении будет весьма хорошей новостью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что полностью излечить такое заболевание невозможно, но исследование доказало, что эффект будет, хотя на данный момент пока непонятно, из чего состоит и как разработан препарат, к тому же в заявлениях американских исследователей имеются противоречия.

Академик РАН подчеркнул, что любой успех в данном направлении заслуживает одобрения.