Эксперт Клоуда назвала категории людей, которым следует принимать витамин D летом

В настоящее время витамин D считается едва ли не обязательной добавкой. Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда рассказала, следует ли принимать данный витамин в летний сезон. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, витамин D нужен для здоровья полости рта, поскольку он участвует в кальциевом обмене и усвоении кальция. Для этого следует употреблять в пищу лососевые сорта рыбы, сливочное масло, сыры, яйца и грибы.

Она пояснила, что летом пить данный витамин необходимо тем, кто проводит все солнечные дни в офисе. Также восполнить дефицит можно, если проводить не менее получаса на солнце на улице.