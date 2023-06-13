Эксперт ВОЗ Ерофеева назвала сроки демографического кризиса в России

В России закрываются роддома, это объясняют уменьшением рождаемости. Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева рассказала, почему так происходит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в России демографическая обстановка не настолько катастрофична, как в Европе. К тому же хотя в нынешнее время в брачном возрасте женщин меньше, чем пару десятков лет назад, все-таки наибольшее их число одного ребенка точно родят. Однако для прироста населения требуется двое или трое детей в семье, но для того, чтобы женщины их хотели, ситуация в стране не способствует этому, хотя государство принимает все меры.

Врач добавила, что радикального сокращения числа роддомов не будет. В данном случае это касается тех, которые не отвечают современным требованиям.

Ерофеева отметила, что ситуация с низкой рождаемостью продлится еще лет семь. Это следствие все тех же 90-х и начала 2000-х годов.