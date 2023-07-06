Хирург Умнов перечислил снижающие вред от алкоголя химические элементы и витамины

По словам врача-хирурга Александра Умнова, вред от водки можно сократить благодаря употреблению продуктов, которые содержат значительный объем йода и витамина B6. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что йод способствует выработке щитовидной железой гормонов, которые отвечают за расщепление продуктов распада алкогольных напитков, а витамин В6 активирует фермент алкогольдегидрогеназу, который разрушает спирт.

Кроме того, врач рекомендует перед началом приема алкогольных напитков принять препараты-ферменты поджелудочной железы для разгрузки желудочно-кишечного тракта, янтарную кислоту, ускоряющую усвоение и вывод ферментов алкоголя.