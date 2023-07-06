Кардиолог Колиев перечислил предвестники инфаркта

В последнее время сердечно-сосудистые заболевания заметно «помолодели». Главными причинами являются неправильный образ жизни, вредные привычки, позднее обращение к врачу. Врач-кардиолог Вячеслав Колиев назвал способы сохранить здоровье сердца. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что главный момент в профилактике данной группы болезней – это ведение активного образа жизни.

По словам медика, также следует избегать фастфуда, полуфабрикатов, жирной и соленой пищи, отказаться от курения и снизить потребление алкогольных напитков.

Колиев также назвал предвестники инфаркта. Ими являются боль в груди при физической или эмоциональной нагрузке, проходящая после отдыха или приема нитроглицерина, одышка при минимальной нагрузке, снижение переносимости обычных физических нагрузок.