Невролог Андреева прокомментировала связь между судорогами и любви к соленому

По словам врача-невролога Дианы Андреевой, судороги могут появляться у любого человека, однако их периодичность может зависеть от различных факторов. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что бывают идиопатические судороги, у которых нет конкретных причин, они могут быть у здоровых людей в силу определенных причин, а также вторичные, характерные для людей с неврологическими заболеваниями, с нарушением электролитного обмена, возникающие при беременности.

По мнению медика, судороги могут случиться на фоне физиологических процессов в мышцах, вызванных разными причинами, вроде обезвоживания или недостаточного потребления жидкости и переохлаждения. Так, к этому может привести употребление большого объема соленых продуктов.

Андреева также уточнила, что судороги могут возникнуть при долгом нахождении в одной позе, при сильном напряжении мышц.