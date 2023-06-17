Невролог Толмачев назвал первые требующие немедленной госпитализации признаки инсульта

По словам врача-невролога Артема Толмачева, асимметричность лица, нарушение речи и слабость в руке или ноге являются первыми симптомами инсульта, которые требуют срочной госпитализации. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в отдельных случаях инсульт может проявляться внезапными головокружением, тошнотой и нарушением координации.

Толмачев пояснил, что для выявления инсульта хорошо подходит система УДАР: У — улыбка, то есть ее искривление с одной стороны, Д — движение, то есть слабость в руке или ноге с одной стороны, А — артикуляция, то есть нарушение речи, Р — решение вызвать скорую помощь.

По его мнению, больше всего инсульту подвержены люди, страдающие артериальной гипертензией, заболеваниями сердца, сахарным диабетом, дислипопротеинемией, а также злоупотребляющие алкоголем и курением. Кроме того, риск инсульта есть у тех, кто имеет генетическую предрасположенность к сосудистым заболеваниям головного мозга.