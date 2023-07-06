Новый фельдшер будет работать в деревне Барабаново под Каширой

Новый фельдшер будет работать со следующей недели в пункте в деревне Барабаново под Каширой. Об этом в ходе прямого эфира губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

В рамках эфира прозвучало обращение жительницы деревни, которая сообщила, что в населенном пункте есть ФАП, но в нем нет фельдшера.

Стригункова рассказала, что сейчас в пункте работают по совместительству два фельдшера. Пункт открыт практически каждый день, но на протяжении всего пары часов. С понедельника, 10 июля, на постоянную работу в ФАП выйдет новый фельдшер – это выпускница Коломенского филиала медколледжа региона. Девушка получит выплату в размере 750 тысяч рублей в рамках программы «Земский фельдшер».

Стригункова отметила, что в области насчитывается 467 ФАПов. Из них три с половиной десятка – без персонала. Поиск сотрудников ведется, в том числе среди выпускников медколледжей. В области ежегодно выпускаются около трехсот таких специалистов. Стригункова добавила, что из всех ФАПов около 350 выдают жителям льготные лекарства.