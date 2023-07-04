Нутрициолог Гусакова перечислила факты полезности укропной воды

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, укропная вода применяется в народной медицине и представляет собой фиточай, при этом данный напиток полезен при отеках и борьбе с лишним весом. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в данной воде имеется множество микронутриентов, витаминов группы В, А, Е, К, С и РР, эфирных масел и флавоноидов.

По мнению медика, этот отвар хорошо выводит токсины, помогает пищеварению, снижает артериальное давление, является мочегонным и мягким слабительным действием и нормализует уровень сахара в крови.