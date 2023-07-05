Педиатр Продеус прокомментировал суть новых протоколов лечения постковидного синдрома

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на коронавирусную инфекцию. Однако мировая статистика заболеваемости снова устремилась в рост. Врач-педиатр Андрей Продеус дал комментарий относительно новой ситуации, в которой нам приходится жить, и новых протоколах лечения постковидных осложнений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, на уровне пандемии коронавирусная инфекция ушла, однако еженедельно публикуется статистика заболеваемости.

Он отметил, что проведение тестов на COVID-19 требуют значительных ресурсов и большой работы, при этом необходимость отслеживать ситуацию на данный момент не существует.

Медик пояснил, что окончательно распрощаться с коронавирусом нельзя, существуют группы людей, которые продолжат тяжело переносить заболевание. Кроме того, для многих останется актуальным лечение постковидного синдрома.