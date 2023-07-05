Педиатр Продеус прокомментировал суть новых протоколов лечения постковидного синдрома
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Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на коронавирусную инфекцию. Однако мировая статистика заболеваемости снова устремилась в рост. Врач-педиатр Андрей Продеус дал комментарий относительно новой ситуации, в которой нам приходится жить, и новых протоколах лечения постковидных осложнений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, на уровне пандемии коронавирусная инфекция ушла, однако еженедельно публикуется статистика заболеваемости.
Он отметил, что проведение тестов на COVID-19 требуют значительных ресурсов и большой работы, при этом необходимость отслеживать ситуацию на данный момент не существует.
Медик пояснил, что окончательно распрощаться с коронавирусом нельзя, существуют группы людей, которые продолжат тяжело переносить заболевание. Кроме того, для многих останется актуальным лечение постковидного синдрома.