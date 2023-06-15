Ребенок побывал в детском лагере и умер

Ребенок отправился на отдых в санаторно-реабилитационный центр «Золотой колос» под Арзамасом, там он почувствовал себя плохо, вскоре мальчик скончался, сообщает newsnn.ru .

Ранее Роспотребнадзор обнаружил в упомянутом учреждении стрептококковую инфекцию. По данным источника, есть вероятность, что именно ей и заразился 13-летний ребенок. После того как мальчик почувствовал ухудшение самочувствия, сотрудники лагеря вызвали его мать. Она отвезла сына в больницу, у подростка были признаки интоксикации организма.

В медицинском учреждении мальчик умер.

В данный момент в лагере работают сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Они проводят проверку по факту выявления инфекции в учреждении. Заместитель директора санаторно-реабилитационного центра Артем Кошкин сообщил, что за 10 лет работы в организации подобных случаев не происходило. Также известно, что директор лагеря в данный момент находится на отдыхе.