Сомнолог Ковальзон обозначил основное условие для выработки «гормона молодости»

Наиболее известный гормон, вырабатывающийся только во время сна, — это мелатонин. Чаще всего о нем вспоминают при бессоннице. По словам сомнолога Владимира Ковальзона, для того, чтобы этот гормон бесперебойно вырабатывался в организме, следует соблюдать два условия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что для выработки данного гормона нужны темнота и ночь, во время сна днем он не вырабатывается, как и при сне со светом.

По мнению медика, у каждого человека индивидуальное время ночью, в которое вырабатывается мелатонин.