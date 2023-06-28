Свыше 500 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта подмосковной станции скорой помощи
Фото: [Пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Специалисты консультационного центра, благодаря которым бригады скорой помощи могут передавать ЭКГ пациента врачу прямо во время выезда, провели уже свыше 530 тысяч консультаций, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Специалисты кардиопульта дистанционно расшифровывают электрокардиографию и оценивают состояние больного, а затем оперативно передают информацию бригаде скорой помощи, которая принимает решение о госпитализации.
Как уточнила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, благодаря оперативности сотрудников кардиопульта, в трех процентах случаев у вызвавших скорую помощь была выявлена острая сердечная патология. Таких пациентов госпитализировали в региональные сосудистые центры.
Отмечается, что в настоящее время новыми электрокардиографами с функцией передачи ЭКГ оснащены все выездные бригады подмосковной станции скорой помощи.
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