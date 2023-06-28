Свыше 500 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта подмосковной станции скорой помощи

Специалисты консультационного центра, благодаря которым бригады скорой помощи могут передавать ЭКГ пациента врачу прямо во время выезда, провели уже свыше 530 тысяч консультаций, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты кардиопульта дистанционно расшифровывают электрокардиографию и оценивают состояние больного, а затем оперативно передают информацию бригаде скорой помощи, которая принимает решение о госпитализации.

Как уточнила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, благодаря оперативности сотрудников кардиопульта, в трех процентах случаев у вызвавших скорую помощь была выявлена острая сердечная патология. Таких пациентов госпитализировали в региональные сосудистые центры.

Отмечается, что в настоящее время новыми электрокардиографами с функцией передачи ЭКГ оснащены все выездные бригады подмосковной станции скорой помощи.

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