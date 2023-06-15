Теледоктор Мясников назвал роль сельди в лечении онкозаболеваний

Недавно в одной из телевизионных программ прозвучали факты о ценности сельди в профилактике онкозаболеваний за счет полезных свойств данной рыбы. Этот продукт содержит в своем составе жирные кислоты омега-3 и селен, выступающие в роли антиоксидантов, необходимых для здоровья клеток и защищающих их от метаболических разрушений. Известный телеведущий, заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, может ли в реальности спасти от рака. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, называть продукты полезными и рекомендовать их в качестве употребления для профилактики не совсем корректно. Так, ликопены, содержащиеся в красных овощах, подходят для профилактики лечения рака простаты, кофе содержит вещества, препятствующие раку печени и прочее.

Мясников пояснил, что сельдь является рекордсменом по содержанию полиненасыщенных жирных кислот, которые в свою очередь снижают резистентность к инсулину, что является одним из механизмов развития онкологических заболеваний. Однако это целый комплекс витаминов, а не один определенный компонент.