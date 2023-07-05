Врач-эксперт Пестерев обозначил группы риска заболеваемости сибирской язвой

Четыре человека в Тыве заболели сибирской язвой. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал, насколько велика вероятность начала эпидемии этого опасного заболевания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, данная болезнь может проявить себя в нескольких формах.

Медик подчеркнул, что эпидемия сибирской язвы маловероятна, так как им довольно непросто заразиться, к тому же при нынешнем положении медицины и своевременной помощи это заболевание лечится.

Пестерев добавил, что в районах с большой вероятностью заражения проводится вакцинация.

Он отметил, что случаи заболевания были зафиксированы в прошлом и позапрошлом году, тем не менее эпидемии не произошло.