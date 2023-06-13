Врач-хирург Авакян объяснил причины опасности в работе стоя
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По словам врача-хирурга Армена Авакяна, проводить на ногах по шесть-восемь часов ежедневно является вредным для здоровья. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что при работе в таком положении человек испытывает опасную статическую нагрузку, последствием которой может стать плоскостопие и воспалительные процессы в стопе, что станет напоминать о себе острой болью в пятках по утрам. С ней, например, сталкиваются хирурги, продавцы-консультанты в магазинах.
Медик добавил, что также идет перегрузка венозной системы и впоследствии идет отек ног.
Авакян рекомендовал при работе в таком положении носить удобную обувь с ортопедическими стельками и компрессионные гольфы или чулки.