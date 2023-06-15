Врач-иммунолог Болибок прокомментировал передаваемый клещами вирус

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали новый вирус Хасеки, передаваемый человеку от клещей. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о симптомах, лечении и опасности инфекции. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что исследователями выявлено множество близкородственных вирусов данной группы от Карибских островов до Владивостока. Однако распространяться он может не только клещами.

По его словам, эти насекомые всего лишь резервуары для вируса Хасеки, но инфекция имеет способность распространяться через птиц и летучих мышей.

Болибок добавил, что при заражении данным вирусом у человека наблюдаются типичные признаки ОРВИ: повышенная температура, кашель, боль в горле, насморк.

Медик подчеркнул, что специализированного лечения вируса Хасеки пока нет, однако заболевание протекает спокойно, поэтому, как правило, для лечения используются стандартные лекарственные препараты.