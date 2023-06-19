Врач-инфекционист Истомина назвала три самых распространенных «летних» болезни

Врач-инфекционист Лобненской центральной городской больницы Татьяна Истомина рассказала о заболеваниях, которые встречаются чаще других в летнее время. Слова специалиста приводит пресс-служба администрации городского округа Лобня.

В первую очередь, подчеркнула врач, речь идет об острых кишечных инфекциях, в том числе ротавирусе, который быстро распространяется в водной среде. Волна таких пациентов начинается с приходом тепла.

«В отпуске легко заразиться им (ротавирусом. — прим. ред.) в бассейне или в море. Поэтому, если возбудитель уже выявлен, не следует купаться там, где это запрещено», — отметила врач.

Доктор посоветовала всегда иметь в аптечке сорбенты и препараты для восстановления жидкости в организме, которая теряется вследствие обильной рвоты и диареи.

Еде она категория «летних» болезней — различные пищевые отравления, отметила Истомина. Это связано с тем, что в жару продукты портятся быстрее. Если нет возможности хранить еду в холодильнике, то в ней может начаться интенсивное развитие стафилококков и образование токсинов. Самой благоприятной для стафилококков средой является молоко, уточнила врач.

Также в жару может наступить переохлаждение, которое приводит к ОРВИ, циститам и пневмонии. Организм может переохладиться при воздействии резких перепадов температур, в том числе из-за длительного купания или нахождения рядом с кондиционером в жару.

Истомина призвала одеваться по погоде, не переохлаждаться и избегать сквозняков, а при появлении температуры использовать жаропонижающие средства.

Для профилактики «летних» заболеваний инфекционист посоветовала пить только кипяченые воду и молоко, остерегаться употребления воды из неизвестных источников, строго соблюдать правила и сроки хранения продуктов, как можно чаще мыть руки, а также не покупать фрукты и молочную продукцию в местах несанкционированной торговли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации здравоохранения в регионе.