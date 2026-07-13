Московская область стала лидером в России по количеству расселенного аварийного жилья

За полгода в России расселили почти 600 тыс. кв. м аварийного жилья, лидером по этому показателю стала Московская область — 77,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Фонда развития территорий Василия Купызина.

В пятерку лидеров также вошли ЯНАО с показателем 70,3 тыс. кв. м, Ростовская область — 43,3 тыс. кв. м, ХМАО — 40,3 тыс. кв. м и Пермский край — 27,9 тыс. кв. м. Купызин уточнил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за этот период удалось переселить более 34,8 тыс. жильцов аварийных домов.

«Осознавая высокую социальную значимость программы, регионы активно включаются в работу. За счет их собственных средств из общего количества переселенных людей жилищные условия улучшили более 15,2 тыс. человек, а объем непригодного для проживания жилищного фонда сократился на 257,7 тыс. кв. м», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.