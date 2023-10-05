Дом для 56 семей переселенцев из аварийного жилья достроят в Шатуре до конца этого года
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Подрядчик приступил к выполнению фасадных работ в новостройке, которую возводят для переселения семей из аварийного жилья, в поселке Радовицкий городского округа Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
Отмечается, что в настоящее время на объекте задействовано порядка тридцати рабочих, которые и выполняют устройство фасада, а также кровли и наружной канализации.
Ожидается, что в трехэтажную новостройку переедут 56 семей - 112 человек. А общая расселяемая площадь составит две тысячи квадратных метров.
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