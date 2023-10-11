Дом для переселенцев из аварийного жилья продолжают строить в Орехово-Зуево

До конца текущего года планируется завершить в Орехово-Зуевском городском округе возведение многоквартирного жилого дома, в который в который переедут граждане, проживающие в аварийном жилом фонде. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящее время на стройке задействовано более шестидесяти рабочих, а также три единицы спецтехники. На объекте завершены все монолитные работы по возведению здания. Проводится внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей.

Ожидается, что в данную новостройку переедут почти пятьдесят семей — это 125 человек. Общая расселяемая площадь составит более 1,7 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.