Дом в подмосковном ЖК «Диалект» получил кадастровый номер

Дом в жилом комплексе «Диалект» (городской округ Мытищи, улица Советская, 3А) поставлен на кадастровый учет.

Успешная работа специалистов Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области дала возможность передать жилье дольщикам для выполнения юридических процедур.

Напомним, ЖК «Диалект» возводился с 2015 года застройщиком ООО «Группа МГ». Спустя шесть лет он был признан банкротом. Объект был передан Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Строительство возобновилось и в итоге успешно доведено до завершения.