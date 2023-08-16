Два дома продолжают возводить в ЖК «Высокие Жаворонки» в подмосковном Одинцово

Два корпуса жилого квартала «Высокие Жаворонки» Одинцовского городского округа планируют ввести в эксплуатацию уже в третьем квартале следующего года. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

На сегодняшний день в обоих корпусах активно возводятся наружные и внутренние стены, выполняется оштукатуривание стен лестничных клеток, мест общего пользования, технологических помещений. Производится устройство проемов в монолитных конструкциях для инженерных коммуникаций.

Напоминаем, что изначально проектом «Высокие Жаворонки» занимался застройщик ООО «Трансфорт», но не справился с обязательствами и был признан банкротом. Привлеченный инвестор ГК «Гранель» передала квартиры 77 участникам долевого строительства в ранее введенных корпусах № 1-4, 6, 7. Пяти гражданам из корпусов № 8, 9 и 14 планируются выплаты денежных средств после реализации имущества застройщика ООО «Трансфорт» с торгов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в течение этого года последние двенадцать тысяч дольщиков получат ключи от своих квартир в Подмосковье.