Два корпуса ЖК «Высокие Жаворонки» продолжают возводить в подмосковном Одинцово

ГК «Гранель» продолжает возводить корпуса № 10 и № 11 в составе ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что на сегодняшний день в обоих корпусах возводятся межквартирные стены, также стены нежилых помещений, входных групп, электрощитовых на первых этажах. Продолжается монтаж инженерных сетей.

Ранее для завершения строительства ЖК «Высокие Жаворонки» правительством Московской области был привлечен инвестор ГК «Гранель». 77 участникам долевого строительства переданы квартиры в ранее введенных корпусах № 1-4, 6, 7. Пяти гражданам из корпусов № 8,9 и 14 планируются выплаты денежных средств. А еще пяти гражданам планируется предоставить квартиры в строящихся корпусах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в течение этого года последние двенадцать тысяч дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир.