Два жилых дома в подмосковных Люберцах получили кадастровые номера

В жилом комплексе «1-й Лермонтовский» на кадастровый учет поставлены два корпуса на 1830 квартир.

Благодаря оперативной работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области дольщики после подписания акта приема-передачи смогут оформить право собственности и осуществить иные юридические действия.

Комплекс «1-й Лермонтовский» от Группы компаний ФСК является проектом комфорт-класса. Отличительной чертой комплекса является его связь с тремя этапами жизни поэта Михаила Лермонтова (Санкт-Петербург, Тарханы и Кавказ).

Добавим, предусмотрено благоустройство территории с зонами отдыха и закрытый двор без машин. В проекте школа на 1500 мест и детский сад для 560 малышей.