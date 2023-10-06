Еще два корпуса появятся в составе подмосковного ЖК «Резиденции Сколково»

На территории жилого комплекса «Резиденции Сколково» в Одинцовском городском округе возведут еще два жилых корпуса. Соответствующее разрешение получил девелопер проекта Инвестиционная группа АБСОЛЮТ от Министерства жилищной политики Подмосковья.

Ожидается, что новые многосекционные жилые корпуса переменной этажности, рассчитанные на 424 квартиры, будут построены по монолитной технологии строительства. На минус первых этажах предусмотрено размещение подземного паркинга, а также кладовых помещений. На первых этажах запланированы коммерческие помещения для дальнейшего размещения инфраструктуры шаговой доступности.

Концепцией благоустройства запланированы закрытые, круглосуточно охраняемые дворы, изолированные от машин. Во дорах будут установлены детские площадки из экологичных материалов, рассчитанные на разный возраст детей с безопасным покрытием и элементами геопластики. При этом завершить строительство планируется в 3 квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.