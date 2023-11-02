Еще два новых корпуса построят в подмосковном ЖК «Новотомилино»
Фото: [Девелопер проекта 3-RED]
Два корпуса, рассчитанных на чуть менее семисот девяносто квартир, возведут в ЖК «Новотомилино» в поселке Томилино городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве жилищной политики Подмосковья.
Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение девелоперу проекта 3-RED. Ожидается, что общая площадь многоэтажных жилых зданий составит почти двадцать девять тысяч «квадратов».
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования Подмосковья плотно заняться поиском учителей-предметников для региональных школ.