Еще один корпус планируют построить в ЖК «Мытищи Парк»

Новый корпус, рассчитанный на 1254 квартиры, в скором времени начнут возводить на территории современного жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Известно, что на первом этаже здания обустроят почти пятьдесят помещений коммерческого назначения, а на подземном уровне — 452 индивидуальных кладовых. При этом данный дом планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года.

Здание получит современный лаконичный облик — фасады выполнят в нескольких контрастных оттенках, что позволит избавить внешний вид дома от монотонности. Отдельными элементами фасадов станут панорамные балконы — их разместят преимущественно на верхних этажах.

Дворовое пространство благоустроят и озеленят: там расположатся игровые площадки для детей, места для тихого отдыха, воркаут-зоны. За пределами двора разместились бульвар и крупная игровая площадка — плейхаб — с геопластикой, игровыми элементами и рампой для велосипедов и самокатов. Также на территории появится экопарк с вишневым садом и сквер для выгула собак. Соединит все пространства комплекса сеть пешеходных бульваров.

Ожидается, что на территории ЖК помимо жилой застройки появятся три детских сада, две школы, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многоуровневые паркинги. Финал реализации всего проекта запланирован на 2029 год.