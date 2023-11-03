Многофункциональный район появится вблизи исторической шелкоткацкой фабрики в Наро-Фоминске

В центре Наро-Фоминска появится город на острове. Мультимедийную инсталляцию, посвященную уникальному проекту редевелопмента, представили на стенде Московской области на XXXI фестивале «Зодчество». Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Город на острове» в Наро-Фоминске — знаковый для Подмосковья проект. Создаваемая в рамках КРТ жилая застройка составит порядка 107 500 кв. м., включая площади, которые предоставляются под расселение жителей из ветхого и аварийного фонда», — рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.

В целом, в рамках проекта КРТ на территории площадью 19,4 га, будут созданы коммерческие объекты недвижимости, а также объекты социальной инфраструктуры, в частности школа на 550 мест и детский сад на 250 мест.

Как рассказал Ярослав Фенчин, первый заместитель руководителя «ГК Остов», для разработки концепции редевелопмента центральной части территории с объектами наследия застройщик обратился к голландским архитекторам. В результате был разработан проект бережной интеграции старинных построек в современное общественное пространство.

По словам Александры Кузьминой, проект уже дал позитивные результаты для города. Средневзвешенный поток посетителей оценивается в 18 тысяч человек в день. С уверенностью можно сказать, что проект в Наро-Фоминске — это пример грамотного редевелопмента. Реализацию проекта планируется полностью завершить к 2035 году.

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