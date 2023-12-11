Московские девелоперы предлагают разрешить покупателям выбирать степень инсоляции квартир

Там сообщили, что Клуб уже несколько лет продвигает соответствующую инициативу в Единый государственный реестр недвижимости. Представители пояснили, что это могло бы позволить покупателям получить представление о приобретаемой квартире и определить для себя, соответствует ли она требованиям.

В Клубе также отметили, что во многих странах с похожими на российские условия светового дня, присутствуют требования по продолжительности к инсоляции, которые находятся в пределах 1,5 часов. Столичные застройщики считают, что в данном вопросе нужно сменить обязательность применения на обязательность доведение информации до покупателя.

Представители пояснили, что имеется в виду не отмена, а изменение в нормах по данному вопросу. Тем не менее они подчеркнули, что все изменения нормативов не должны затрагивать социальные объекты.