Мособлархитектура согласовала облик комплекса многоквартирных жилых домов в Пущино

В микрорайоне «Д» в городском округе Пущино планируют возвести два жилых дома, которые предназначены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Два жилых дома общей площадью квартир почти десять тысяч квадратных метров рассчитаны на 192 квартиры для переселения жильцов из аварийного фонда.

«Проект разработан с учетом стандартов качества жилищного строительства, предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории с созданием спортивных и детских площадок, велодорожек и автомобильных парковок», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Будущий жилой комплекс имеет переменную этажность от 3 до 7 этажей. Форма здания в плане представляет собой полузамкнутую периметральную застройку с внутренним двором. Колористическое решение фасадов выбрано с учетом гармоничной интеграции в окружающую жилую застройку. В качестве основного материла отделки фасадов применяются фиброцементные панели.

В оформлении входных групп применяются салатовый и оранжевый оттенки, предусмотрено устройство остекленных дверных блоков, навесов со встроенным освещением. Входы в каждую секцию организованы с уровня тротуара без ступеней, лестниц и пандусов, с учетом организации «безбарьерной среды». В жилых домах предусмотрены просторные вестибюли с колясочными.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что сегодня в Подмосковье вручили сертификаты на жилье двадцати восьми молодым ученым и двадцати девяти молодым специалистам.