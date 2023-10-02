Новый дом для жильцов из аварийного фонда достроят в Красноармейске до конца года

Строительство многоквартирного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Красноармейске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.

В настоящий момент подрядчик уже завершил монолитные работы по возведению 16-ти этажного дома на улице Краснофлотская. Рабочие ведут устройство фасадных конструкций, кровельные, отделочные работы, монтаж инженерных сетей.

Отмечается, что в новостройку планируется переселить более двухсот семидесяти семей — более шестисот двадцати человек, проживающих в 20-ти аварийных домах. Общий расселяемый фонд составит более десяти тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратил внимание региональной власти на состояние пятиэтажек в Воскресенске.