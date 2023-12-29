Новый дом в подмосковном ЖК «Подлипки–Город» скоро встретит первых жильцов

Главгосстройнадзор Московской области выдал итоговый документ на завершение строительства 30-квартирного дома № 33. Здесь шесть однокомнатных квартир, 14 двухкомнатных и десять трехкомнатных. Всего проект насчитывает более 40 трехэтажных таунхаусов. Квартал располагается у набережной реки Коломенка в 15 минутах пешком от исторической части города.

Напомним, что в 2023 году под контролем Главгосстройнадзора в Подмосковье построили 6 миллионов 375 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.