Новый жилой комплекс с подземным паркингом построят в подмосковном городе Пушкино

В городе Пушкино на улице 2-й Фабричный проезд стартовало строительство многоэтажного жилого комплекса с нежилыми помещениями на первых этажах и подземным паркингом.

Соответствующее извещение поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Застройщиком выступил «СЗ «Статус». По плану сдача объекта Строительство продлится до конца 2026 года.

Жилой комплекс будет состоять из двух 25-этажных домов на 553 квартиры. Подземный паркинг рассчитан на 439 машиномест.