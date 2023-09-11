Очередной корпус в составе микрорайона «5А» начали возводить в подмосковном Дзержинском

В Дзержинском стартовало строительство жилого комплекса «5 А» в одноименном микрорайоне города. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что Инспектор ведомства проверил ход строительства пятого корпуса – пятиэтажного восьмисекционного дома с лоджиями на 164 квартир. На сегодняшний день на объекте выполнены монолитные конструкции 1-5 секции и 50% монолитных конструкций подземной части 6-8 секций. Достроить дом планируется до конца 2024 года, работы ведутся с декабря 2022 года.

Напоминаем, что всего в составе жилой застройки «5А» – 5 корпусов, 3 из которых уже достроены и введены в эксплуатацию. Застройщиком микрорайона выступает ООО «СтройСоюз».