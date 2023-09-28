Пятиэтажный дом, входящий в состав ЖК «Белые Росы», достроили в Подмосковье

Отмечается, что первый корпус данного комплекса ввели в эксплуатацию в 2021 году. А теперь еще пятьдесят пять квартир, из которых сорок девять получат граждане из аварийного жилого фонда муниципалитета, готовы к заселению.

Напоминаем, что «Белые Росы» начал возводить застройщик ООО «Велес» еще в 2014 году, но в последствии проект передали компании «Строительные технологии», которая завершила строительство обоих корпусов. Неподалеку от ЖК находятся храм, городская больница и культурно-досуговый центр, в нескольких километрах — Завидовский заповедник на 125 тысяч гектар.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье на сегодняшний день является одним из самых газифицированных регионов в стране.