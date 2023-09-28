Почти сто сорок семей переедут в скором времени в свои квартиры в «Малая Истра»

Еще два дома, входящие в состав жилого квартала «Малая Истра», достроили и ввели в эксплуатацию в одноименном городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Напоминаем, возведение данного ЖК стартовало еще в 2014 году. ООО «Компания Промсервис» получило разрешение на строительство семнадцати многоквартирных домов. Дольщики первой очереди должны были получить квартиры в середине 2018 года, но застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что права последних двенадцати тысяч «обманутых» дольщиков восстановят до конца этого года.