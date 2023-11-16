Последний проблемный объект достроили в подмосковном Можайске

Напоминаем, что строить жилой дом в июле 2013 года начали компании ООО «НИСА» и ООО «Новострой», однако в последствии работы на объекте остановились. А с 2019 года дом попал в единый реестр проблемных объектов. Обязательства по завершению проблемного дома взял на себя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства региона.

Отмечается, что в данном жилом доме обустроено 140 квартир, при это 128 из них принадлежат обманутым дольщикам. Ожидается, что после всех необходимых процедур новоселы получат ключи от своих квартир. Таким образом, вопрос с проблемными объектами в Можайске теперь закрыт.