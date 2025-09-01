Риелтор Апрелев пояснил важность выдачи ипотеки на новостройки после завершения строительства

Стремительный рост продаж на рынке новостроек через рассрочку от застройщика скрывает серьезные системные риски для всех участников сделки. Несмотря на видимое удобство такого формата, он создает хрупкую финансовую конструкцию, где дольщики и девелоперы остаются практически без защиты. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал способ исправить данную ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевая проблема заключается в юридической уязвимости нерегистрируемых договоров и отсутствии гарантий исполнения обязательств. Для покупателя существует реальная угроза попадания платежей в конкурсную массу при банкротстве застройщика, в то время как компании не могут быть уверены в своевременности выплат со стороны клиентов — весной этого года до 30% сделок расторгались до момента внесения следующего транша.

Эксперт подчеркнул, что Центробанк мог бы кардинально изменить ситуацию, интегрировав рассрочки в прозрачное ипотечное поле. Речь идет о переходе к принципиально новой модели, где банки заранее оценивали бы кредитоспособность заемщика, но выдавали ипотечный кредит только после ввода объекта в эксплуатацию. Это позволило бы исключить текущую абсурдную ситуацию, когда люди годами платят проценты по ипотеке за недостроенное жилье, полностью наполняя эскроу-счета без возможности повлиять на сроки сдачи проекта. Отказ от требования 100%-го наполнения эскроу-счетов и введение ступенчатой системы взносов стали бы логичным шагом к оздоровлению рынка. Банкам стоило бы вернуться к своей основной функции — управлению финансовыми рисками, а не получению гарантированной прибыли с беспроцентных эскроу-счетов.

По его мнению, в итоге только переход к ответственной модели финансирования, при которой проценты по кредиту начинают начисляться после получения ключей, может восстановить доверие к рынку новостроек. Это потребует от регулятора активной позиции, но именно такой подход способен создать здоровую и устойчивую систему, защищающую интересы всех участников рынка.

