Современный жилой комплекс «Томилино Парк» продолжают строить в Люберцах

Еще два новых корпуса планируется возвести на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение девелоперу проекта группе «Самолет». Оба здания многосекционные. Корпус №6.3 — 17-этажный, №6.4 — от 15 до 17 этажей. В них запроектированы квартиры различных форматов: от небольших студий до просторных четырехкомнатных квартир.

На сегодняшний день на территории комплекса уже построены и работают школа и два детских сада. Также ведется строительство второй школы, получено разрешение на строительство поликлиники со встроенным постом скорой помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше двадцати автомобилей неотложной помощи поступили в поликлиники Подмосковья.