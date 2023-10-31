Строители приступили к отделке квартир в доме для переселенцев из аварийного жилья в Можайске

Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается на улице Полосухина в подмосковном Можайске. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящий момент на объекте задействовано порядка семидесяти рабочих, а также три единицы техники, подрядчик завершил установку окон и приступил к внутренней отделке помещений. Таже выполняется устройство внутренних и наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

Ожидается, что квартиры пятиэтажной новостройке получит почти сто пятьдесят человек. Сдать дом планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».