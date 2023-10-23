Строительство дома для переселенцев из аварийного фонда завершается в Деденево

Восемьдесят пять рабочих завершают возведение нового многоквартирного дома в Деденово Дмитровского городского округа, в который планируют пересилить людей из аварийного жилья. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса региона.

Отмечается, что строители уже завершили работы по возведению пятиэтажного жилого дома. В настоящее время проводится отделка внутренних помещений, а также устройство системы отопления.

Планируется, что до конца года в дом переедет сорок одна семья — сто девять человек. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит более одной тысячи квадратных метров

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что детский госпиталь, строительство которого ведется в Красногорске, будет принимать пациентов со всей страны.