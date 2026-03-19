Строительство дома для переселенцев из аварийных бараков в Дубне идет с опережением графика

В Дубне с опережением графика возводят одиннадцатиэтажный дом на улице Тверской. Объект, который строится в рамках программы комплексного развития территорий, предназначен для расселения жильцов аварийных бараков. Ход работ проинспектировал глава города Максим Тихомиров.

Монолитные работы уже завершены. В доме запроектировано 154 квартиры. Второй и третий этажи предназначены для жителей бараков на Октябрьской улице — именно они переедут в новостройку в первую очередь.

Темпы строительства впечатляют: объект начали возводить в октябре, и каждый месяц здание прибавляло примерно по два этажа. Сейчас основные силы брошены на обустройство кровли, параллельно идет монтаж инженерных сетей. Причем строители применили нестандартное техническое решение — все коммуникации вынесли в места общего пользования, внутри квартир труб не будет.

«Выполняем поручение Губернатора и в рамках реализации Народной программы Единой России досрочно расселяем жильцов бараков. Должны завершить эту работу до 2029 года», — отметил Максим Тихомиров.

Новостройку планируют сдать «под ключ» уже до конца этого года. Дом станет частью будущего квартала «Ценности».