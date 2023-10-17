Строительство двух новых корпусов стартовало в подмосковном ЖК «Новая Щербинка»

В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о начале строительства жилых домов под номерами 16 и 17 в составе второй очереди ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка городского округа Подольск.

Отмечается, что застройщик ООО «СЗ «Квартал-Инвестрой» приступил к работам подготовительного этапа, на объекте задействовано двадцать пять рабочих.

Корпус №16 будет иметь площадь чуть более пяти тысяч квадратных метров и высотой 4-8 этажей, а корпус №17 площадь 4,5 тысячи квадратных метров. Достроить оба дома планируется по втором квартале следующего года.

Также в настоящее время на территории жилого комплекса ведется строительство общеобразовательной школы, а также достраивается современный детский сад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд.