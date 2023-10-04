Строительство восьмого дома ЖК «Шолохово» завершено уже наполовину в подмосковных Мытищах
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и сотрудники подведомственного ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства очередного дома в составе жилого комплекса «Шолохово» в сельском поселении Федоскинское городского округа Мытищи.
Отмечается, что восьмой по счету дом начали строить в ноябре 2020 года, планируется достроить его в первом квартале следующего года.
Напоминаем, что строительство данного жилого квартала началось в 2015 году. В скором времени планируется начать возведение еще четырех жилых домов.
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