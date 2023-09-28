Строительство жилого дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в подмосковной Шатуре

Порядка двадцати пяти рабочих в настоящий момент задействовано в возведении жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

В ведомстве уточнили, что выполняется армирование плит перекрытий, кладка наружных и внутренних стен, гидроизоляция стен подвала. В пятиэтажный дом планируется переселить сто восемьдесят пять жителей из семидесяти четырех квартир, общей площадью чуть более трех тысяч квадратных метров.

Отмечается, что завершить все работы и передать ключи жителям от новых благоустроенных квартир планируется уже в декабре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерствам и ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».